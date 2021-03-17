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Москвича задержали по подозрению в организации нарколаборатории
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Москвича задержали по подозрению в организации нарколаборатории

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали жителя Москвы по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом в среду, 17 марта, рассказали в пресс-службе регионального главка Министерства внутренних дел.

Как уточняет ведомство, при обыске дома подозреваемого в подмосковном Талдоме был найден пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза показала, что изъятый порошок является мефедроном массой более 800 граммов.

В гараже рядом с домом обнаружили нарколабораторию. Владелец дома признался, что наладил цикл производства наркотиков, которые потом сбывал в соседних населенных пунктах.

У подозреваемого изъяли металлические емкости и чемодан с белым порошкообразным веществом общим весом около десяти килограммов, а также канистры с химическими реактивами и лабораторное оборудование.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд санкционировал заключение задержанного под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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