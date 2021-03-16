Музыкант известной кавер-группы попался с крупной партией амфетамина в Москве

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Россия, Москва, 2-й Крестовский переулок Карта всех событий

Московские полицейские задержали музыканта кавер-группы What's Up Band Ивана Будаева с наркотиками. Об этом во вторник, 16 марта, сообщил источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что полицейские остановили музыканта во 2-м Крестовском переулке. При досмотре у него нашли 11 свертков с амфетамином. По словам источника, общая масса наркотиков составила 41,3 грамма. Как отмечается в сообщении, при задержании мужчина попытался выбросить еще три свертка с аналогичным содержанием. Их обнаружили на земле рядом с музыкантом.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств».

Ранее сообщалось, что по подозрению в торговле наркотиками полицейские на Рублевском шоссе задержали 26-летнюю чемпионку России по лыжному фристайлу. При проверке полицейские нашли у нее семь свертков с героином.

До этого на хранении наркотического средства попалась участница телепроекта «Пацанки» Диана Субботина. Во время досмотра у девушки обнаружили два пакета с героином. Один из них она прятала в шапке, второй — в бюстгальтере.

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