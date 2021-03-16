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«У меня все хорошо»: участница «Пацанки» Зарина Голубцова опровергла слухи о своем задержании
Фото: instagram/zarinaigibaeva

«У меня все хорошо»: участница «Пацанки» Зарина Голубцова опровергла слухи о своем задержании

Анастасия Колоскова

Происшествия

Участница шоу «Пацанки» Зарина Голубцова опровергла информацию о своем задержании вместе с Дианой Субботиной, которая, по ее словам, появилась в ряде СМИ. Видео с заявлением девушки опубликовано в Telegram-канале «Звездач».

— Сегодня целый ряд СМИ сообщил о том, что меня вместе с участницей шоу пацанки Дианой Субботиной приняли сотрудники полиции в невменяемом состоянии. В состоянии я нахожусь адекватном, — рассказывает в ролике Голубцова.

Она пояснила, что сотрудники полиции ее досмотрели, допросили и отпустили, а по делу Субботиной она проходит как свидетель.

— То, что возит с собой Диана в нижнем белье и карманах меня абсолютно не интересует. Я сейчас нахожусь в офисе, работаю, у меня все хорошо, — заключила девушка.

Ранее сообщалось, что экс-участницу «Пацанок» Диану Субботину задержали с наркотиками, которые она прятала в шапке и бюстгальтере.

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