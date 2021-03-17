Следователя и адвоката задержали за взятку в пять миллионов рублей в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сотрудники МВД и ФСБ задержали следователя и адвоката за взятку. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по столице в среду, 17 марта.

В полицию обратился мужчина с заявлением о том, что адвокат и правоохранитель вымогали у него деньги, чтобы прекратить уголовное дело.

Во вторник, 16 марта, был задержан адвокат во время получения взятки в один миллион рублей. По данным «ВМ», задержанной является член Адвокатской палаты столицы Татьяна Перминина.

Позже при получении взятки был задержан следователь ГСУ ГУ МВД России по столице. Ему предлагали два миллиона рублей. По данным «ВМ», задержать следователя помогла Перминина. В общей сложности адвокат и следователь хотели получить от мужчины пять миллионов рублей.

По факту произошедшего проводится проверка, уточнили в пресс-службе.

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