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Бывший худрук театра «Метрополитен-опера» Джеймс Ливайн скончался в возрасте 77 лет
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Бывший худрук театра «Метрополитен-опера» Джеймс Ливайн скончался в возрасте 77 лет

Никита Абрамов

Общество

Бывший художественный руководитель театра «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке Джеймс Ливайн скончался на 78-м году жизни. Об этом в среду, 17 марта, сообщает New York Times.

Ливайн был одним из самых известных дирижеров в США. С 1976 по 2018 год он работал музыкальным и художественным руководителем театра.

Дирижер скончался 9 марта 2021 года. Причины смерти на данный момент не сообщаются.

Известно, что бывший худрук театра имел проблемы со здоровьем, в числе которых была злокачественная опухоль почки.

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