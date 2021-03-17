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Джоли готова предоставить суду доказательства насилия со стороны Питта
Анджелина Джоли обвиняет мужа в алкоголизме и рукоприкладстве / Фото: https://www.instagram.com/p/BlymkSXh9um/?hl=ru&taken-by=angelinajolieofficial

Джоли готова предоставить суду доказательства насилия со стороны Питта

Никита Абрамов

Звезды

Голливудская актриса Анджелина Джоли готовится предоставить суду доказательства домашнего насилия со стороны своего бывшего супруга, актера Брэда Питта.

В грядущем судебном разбирательстве могут дать показания трое несовершеннолетних детей актеров: Шайло, Нокс и Вивьен. Предполагается, что Мэддокс, Захара и Пакс тоже могут выступить в суде, так как на это не нужно согласие родителей.

Бывшие супруги вместе воспитывали шестерых детей. Из них трое — приемные. Анджелина Джоли подала на развод в 2016 году, объяснив это разногласиями в методах воспитания наследников. Этим летом Питта часто замечали в обществе 27-летней модели Николь Потуральски, но в конце октября стало известно об их расставании, пишет The Blast.

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Анджелина ДжолиБрэд Питтсуд
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