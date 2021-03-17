Джоли готова предоставить суду доказательства насилия со стороны Питта

Анджелина Джоли обвиняет мужа в алкоголизме и рукоприкладстве / Фото: https://www.instagram.com/p/BlymkSXh9um/?hl=ru&taken-by=angelinajolieofficial

Голливудская актриса Анджелина Джоли готовится предоставить суду доказательства домашнего насилия со стороны своего бывшего супруга, актера Брэда Питта.

В грядущем судебном разбирательстве могут дать показания трое несовершеннолетних детей актеров: Шайло, Нокс и Вивьен. Предполагается, что Мэддокс, Захара и Пакс тоже могут выступить в суде, так как на это не нужно согласие родителей.

Бывшие супруги вместе воспитывали шестерых детей. Из них трое — приемные. Анджелина Джоли подала на развод в 2016 году, объяснив это разногласиями в методах воспитания наследников. Этим летом Питта часто замечали в обществе 27-летней модели Николь Потуральски, но в конце октября стало известно об их расставании, пишет The Blast.

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