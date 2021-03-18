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Николай Расторгуев опубликовал трогательный снимок с 91-летней мамой
Фото: @nvrastorguev / Официальный аккаунт Николая Расторгуева в Instagram

Николай Расторгуев опубликовал трогательный снимок с 91-летней мамой

Никита Абрамов

Звезды

Российский певец и солист группы «Любе» Николай Расторгуев опубликовал трогательный снимок, на котором он запечатлен со своей 91-летней мамой Марией Калмыковой. На снимке певец с улыбкой крепко ее обнимает.

— Сегодня маме 91, — подписал он свою публикацию в Instagram.

Поклонники поздравили маму артиста с праздником и пожелали ей долгих лет жизни и здоровья.

«Мамочке — здоровья и долгих лет»; «Долгих ясных лет! Прекрасное фото!»; «Маме — доброго здоровья! А вы, Николай, на мамочку похожи»; «Спасибо ей за такого прекрасного сына», — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram-акаунте Расторгуева.

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