Ученые выявили генетические особенности жирафа

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Ученые из Китая и Дании расшифровали геном жирафа и сравнили его с генным кодом других жвачных животных. Исследователей интересовали уникальные генные мутации, которые позволили ему адаптироваться к высокому кровяному давлению и экстремально высокому росту.

Эксперты проанализировали геном жирафа для того, чтобы понять, как животному удается избежать побочных эффектов повышенного кровяного давления.

По результатам исследований оказалось, что ген FGFRL1 претерпел множество мутаций в сравнении с другими видами животных. Ученым удалось ввести этот ген мышам, у которых обнаружилось меньше проблем с сердечно-сосудистой системой.

— Оба эти изменения напрямую связаны с уникальными физиологическими особенностями жирафа: он справляется с высоким кровяным давлением и поддерживает компактные и крепкие кости, несмотря на то, что они, чтобы сформировать удлиненные шею и ноги, растут быстрее, чем у любого другого млекопитающего, — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

Отмечается, что жираф проводит во сне меньше, чем другие млекопитающие.

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