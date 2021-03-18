Самострой демонтирован в Алексеевском районе
Незаконная стоянка демонтирована в Алексеевском районе в районе дома 91, строение 1, в переулке Кулакова. Об этом в четверг, 18 марта, сообщила пресс-служба государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.
Данная парковка эксплуатировалась незаконно и стала предметом регулярных жалоб местных жителей.
Стоянка была организована без наличия соответствующей разрешительной документации и препятствовала территории общего пользования. В данный момент нарушение устранено, самострой демонтирован.
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