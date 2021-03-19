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Жилой дом 1961 года постройки планируют отремонтировать в Хамовниках
Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Жилой дом 1961 года постройки планируют отремонтировать в Хамовниках

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Комсомольский проспект, 27с5 Карта всех событий

Жилой дом 1961 года постройки планируют отремонтировать на Комсомольском проспекте в Хамовниках. Об этом рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Кирпичное восьмиэтажное здание расположено по адресу Комсомольский проспект, дом 27, корпус 5. Его построили в 1961 году по типовому проекту.

— Работы будут проведены в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах на территории города Москвы, — отметил Валерий Леонов.

Уточняется, что проект ремонта уже согласовали со специалистами. Предполагается, что в доме установят двери с доводчиками и новое напольное покрытие из керамической плитки. Планируется провести ремонт кровли, чердака и подвалов. Кроме того, в здании заменят системы электроснабжения, отопления и водоснабжения.

Фасад здания обновят, потолки оштукатурят и окрасят. Ремонт также проведут на балконах. Работы планируют проводить в течение 10,5 месяца, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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