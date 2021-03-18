Архитектурный облик здания «Электротеатра «Форум» на Садовом кольце восстановят

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Садовая-Сухаревская улица, 14 Карта всех событий

В Москве восстановят архитектурно-художественный облик здания «Электротеатра «Форум» на Садовом кольце. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в четверг, 18 марта.

«Форум» является одним из старейших кинотеатров города. Он был открыт в 1914 году по адресу Садово-Сухаревская улица, дом № 14, строение 1. Здание имеет статус объекта культурного наследия, оно будет восстановлено в ходе научной реставрации.

Общая площадь нового строения составит около 4 тысяч квадратных метров. Большую часть здания займут общественные пространства и офисы.

— Здание отличается принципиальной простотой и аккуратностью на фоне выразительного исторического здания в стиле неоклассицизма, — сказал Сергей Кузнецов.

По данным пресс-службы Москомархитектуры, архитектурная концепция построена на ассоциации с кинематографичным прошлым «Форума».

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