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Новое городское пространство появится в районе Крутицкой набережной в Москве
Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства

Новое городское пространство появится в районе Крутицкой набережной в Москве

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, Крутицкая набережная Карта всех событий

В ближайшем будущем новый рекреационно-спортивный кластер появится в Москве в районе Крутицкой набережной. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Планируется благоустройство пространства на дорожном участке от Крутицкой набережной до улицы Ленинская Слобода, также будет реконструирован спорткомплекс «Торпедо». По словам Кузнецова, на этом месте появятся прогулочная зона, сеть велопешеходных дорожек, площадки для отдыха и многое другое.

Одна из важнейших составляющих новой градостроительной инициативы — переустройство спортивного комплекса, возможности которого собираются расширить для удовлетворения интересов любителей не только футбола, но и других видов спорта. Также особое внимание будет уделено организации безопасной среды вокруг новой инфраструктуры.

— После реконструкции стадион станет центром притяжения не только для любителей футбола, но и для местных жителей: в нем будут размещены помещения для занятий различными видами спорта. Особое внимание уделяется благоустройству, реконструкции системы функционального освещения, оборудованию остановочных пунктов и пешеходных переходов. Безопасная среда необходима, чтобы родители могли спокойно отпускать детей в спортивные секции, — приводит слова Кузнецова пресс-служба Москомархитектуры.

Кроме того, сообщается о начале обсуждений нового проекта. Они пройдут с 17 по 30 марта 2021 года. Жители столицы могут задать интересующие их вопросы, а также внести свои пожелания на платформе «Активный гражданин».

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