Несколько сотен объектов благоустроят в ВАО по программе «Мой район»

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Россия, Москва, Кетчерская улица Карта всех событий

В Восточном административном округе столицы планируют благоустроить несколько сотен объектов в течение 2021 года. По плану будут обновлены более 200 дворов, 70 школ и другие общественные пространства, которые вошли в программу «Мой район».

Благоустройство территорий возле станций Большой кольцевой линии метро «Электрозаводская» и «Сокольники» планируется начать с обновления канализационной системы, парковочных зон, замены покрытия тротуаров.

На Кетчерской улице откроется круглогодичный рынок, на котором можно будет приобрести фермерскую продукцию. Часы работы рынка — с 09:00 до 20:00 шесть дней в неделю, понедельник — санитарный день.

Напомним, что в районе Соколиная Гора отремонтировали основные и дублирующие пешеходные подходы, организовали новые общественные пространства и небольшие зоны для отдыха, расширили тротуары еще в прошлом году. Для проезда автобусов к метро реорганизовали перекресток на Электрозаводской улице у Электрозаводского моста.

В Восточном административном округе планируется проведение работ с искусственным льдом на столичных катках. На них заменят покрытие, айс-маты и ограждения.

В список программы благоустройства округа вошли также придомовые территории. На более чем 200 из них планируют преобразовать проезжую часть и заменить бордюры. Также планируется улучшить территории более 70 школ округа. С подробным списком адресов можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

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