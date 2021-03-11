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Москвичам рассказали, как будут развиваться МЦД на северо-востоке столицы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москвичам рассказали, как будут развиваться МЦД на северо-востоке столицы

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Проектируемый проезд № 2025 Карта всех событий

Для развития проекта Московских центральных диаметров (МЦД) планируется строительство платформы МЦД-1 Савеловская, а также благоустройство территории рядом с транспортно-пересадочным узлом (ТПУ) «Савеловская».

— Савеловское направление Московской железной дороги — одно из загруженных в городе, но благодаря тому, что в 2019 году запустили МЦД, оно разгрузилось почти на четверть. В настоящий момент город продолжает развивать транспортную инфраструктуру, уделяя особое внимание комфорту пассажиров, — рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

В рамках строительства будет также реконструирована станция Москва-Бутырская, которая в будущем станет частью МЦД-4. Подземный переход расширят, в нем появится вестибюль с кассами, а также выходы на станции МЦД и к торговому центру «Савеловский», сообщается на официальном сайте мэры Москвы.

На Бутырской улице появятся новые остановки общественного транспорта, будет реконструирован и Проектируемый проезд № 2025 — улицу расширят и добавят тротуар.

Напомним, в конце 2021 — начале 2022 года в Москве планируют открыть МЦД-3, который свяжет Зеленоград и Раменское. На нем расположатся 43 станции.

Читайте также: Более 24 миллионов бесплатных пересадок на метро совершили пассажиры МЦД

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