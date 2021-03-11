Москвичам рассказали, как будут развиваться МЦД на северо-востоке столицы
Для развития проекта Московских центральных диаметров (МЦД) планируется строительство платформы МЦД-1 Савеловская, а также благоустройство территории рядом с транспортно-пересадочным узлом (ТПУ) «Савеловская».
— Савеловское направление Московской железной дороги — одно из загруженных в городе, но благодаря тому, что в 2019 году запустили МЦД, оно разгрузилось почти на четверть. В настоящий момент город продолжает развивать транспортную инфраструктуру, уделяя особое внимание комфорту пассажиров, — рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
В рамках строительства будет также реконструирована станция Москва-Бутырская, которая в будущем станет частью МЦД-4. Подземный переход расширят, в нем появится вестибюль с кассами, а также выходы на станции МЦД и к торговому центру «Савеловский», сообщается на официальном сайте мэры Москвы.
На Бутырской улице появятся новые остановки общественного транспорта, будет реконструирован и Проектируемый проезд № 2025 — улицу расширят и добавят тротуар.
Напомним, в конце 2021 — начале 2022 года в Москве планируют открыть МЦД-3, который свяжет Зеленоград и Раменское. На нем расположатся 43 станции.
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