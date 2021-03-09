Более 24 миллионов бесплатных пересадок на метро совершили пассажиры МЦД
Более 24 миллионов бесплатных пересадок на метро совершили пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) со дня запуска диаметров. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта во вторник, 9 марта.
Уточняется, что на данный момент бесплатно пересесть с МЦД на метро и МЦК можно с 20 станций. Все они отображены в приложении «Метро Москвы». К 2024 году их число вырастет до 27.
Для того, чтобы не переплачивать за проезд, нужно оплачивать поездки по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» и менять транспорт в течение 90 минут после первой валидации, сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы»
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