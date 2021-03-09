Более 24 миллионов бесплатных пересадок на метро совершили пассажиры МЦД

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Более 24 миллионов бесплатных пересадок на метро совершили пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) со дня запуска диаметров. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта во вторник, 9 марта.

Уточняется, что на данный момент бесплатно пересесть с МЦД на метро и МЦК можно с 20 станций. Все они отображены в приложении «Метро Москвы». К 2024 году их число вырастет до 27.

Для того, чтобы не переплачивать за проезд, нужно оплачивать поездки по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» и менять транспорт в течение 90 минут после первой валидации, сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы»

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