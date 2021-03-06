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Дептранс представил, как бы известные полотна смотрелись в интерьерах столичного метро
Дептранс представил, как бы известные полотна смотрелись в интерьерах столичного метро / Фото: Департамент транспорта Москвы

Дептранс представил, как бы известные полотна смотрелись в интерьерах столичного метро

Анастасия Колоскова

Город

Столичный департамент транспорта в преддверии праздника 8 Марта пофантазировал на тему, как бы полотна выдающихся художников, воспевающих женскую красоту, смотрелись в интерьерах станций столичного метрополитена. Подборка соответствующих фотоколлажей опубликована в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

— Высокий ренессанс, красочный модерн и нежный импрессионизм — получилась почти Уффици, даже немножко лучше, — прокомментировал департамент получившийся результат.

Ранее жителям столицы рассказали, где в Москве можно провести праздничные выходные. В честь 8 Марта в городе пройдут забеги с цветами, экскурсии, концерты, квесты и мастер-классы.

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Метродепартамент транспорта столицы8 марта
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