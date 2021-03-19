Скончался заслуженный артист РФ Виталий Стремовский

Фото: facebook/vitaly.stremovsky

Актер Центрального академического театра Российской армии, заслуженный артист России Виталий Стремовский умер на 74-м году жизни. Об этом на странице артиста в соцсети Facebook рассказал его сын Илья Стремовский в пятницу, 19 марта.

— К сожалению, должен сообщить, что сегодня ночью папа умер. Он болел ковидом, и организм не справился, — говорится в сообщении.

Илья Стремовский уточнил, что о времени и месте прощания с актером станет известно позже.

СПРАВКА «ВМ»

Виталий Стремовский окончил Школу-студию МХАТ в 1970 году. Он также получил режиссерское образование в Театральном училище имени Щукина. В 1993 году получил звание заслуженного артиста РФ. Актер снимался в сериалах «Женские мечты о дальних странах», «Время жестоких», фильмах-спектаклях «Палата номер шесть» и других проектах.