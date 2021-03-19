Юрист ответил на часто задаваемые вопросы о смене зимней резины на летнюю

Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

Сугробы постепенно исчезают на улице, с приходом тепла тает снег. В некоторых местах скоро появится долгожданный сухой асфальт. Однако у автовладельцев в это время начинается процесс раздумий о том, когда лучше менять зимнюю резину на летнюю.

Юрист Юрий Капштык ответил ФАН на все часто задаваемые вопросы по данной теме.

Какое время лучше подобрать для смены резины

Как объяснил специалист, на территории Российской Федерации действует правило, согласно которому все авто с 1 декабря по конец февраля должны быть укомплектованы зимней резиной. Таким образом обеспечивается безопасность передвижения транспорта на дорогах. Формально время до и после указанных дат относится к периоду эксплуатации летних шин. Вместе с тем в любое время года разрешено использование фрикционных покрышек.

— Стоит отметить, что еще есть вопрос, который заключается в климатических особенностях региона. Их водители сами учитывают при выборе шин. При этом сейчас находится на рассмотрении проект постановления правительства об установлении возможности регионам самим определять, когда у них наступает запрет на использование тех или иных шин. Это, конечно, вопрос времени, а пока период с 1 декабря до 28 (29) февраля считается зимним сроком, — отметил Юрий Капштык.

Другие запреты

По словам юриста, нет прямого закона, запрещающего водителю использовать зимние шины летом. Однако нужно учитывать требования правил дорожного движения и международного регламента. Эксперт также напомнил, что в России есть некоторые требования к техническому состоянию машины. Их нарушать нельзя, так как в обратном случае может возникнуть угроза безопасности для всех участников дорожного движения.

— Стоит обратить внимание на европейскую практику. После дорожно-транспортных происшествий экспертиза может установить, что старая резина оказалась одной из главных причин аварии, не обеспечив безопасного тормозного пути или возможности правильного автоманеврирования, и тогда ущерб взыщут с экономного водителя, — подчеркнул Юрий Капштык.

Фото: Вечерняя Москва

Штрафы

Как пояснил юрист, автовладельцы для начала должны сами понимать, что подобные их действия небезопасны для них самих и окружающих. Желательно, чтобы они следили за погодными условиями. По словам эксперта, в настоящее время не предусмотрено ответственности за опоздание со сменой резины. Однако существует законопроект, в котором обозначен штраф в размере двух тысяч рублей. После внесения и одобрения поправок он вступит в силу.

Помимо этого, инспекторы ГИБДД имеют право выписать штраф 500 рублей за чрезмерно изношенную резину. Подобная мера наказания также грозит тем, кто умудрился установить на свое авто покрышки разного вида или разных моделей.

Требования к летней резине

Юрий Капштык добавил, что существует ряд особых требований к летним покрышкам. Например, остаточный износ шин не должен превышать четырех миллиметров для легковых автомобилей и одного миллиметра — для грузовых.

Вместе с тем на территории нашей страны нельзя использовать резину, на которой есть трещины или пробои. Важно обратить внимание на гайки и крепления колес. Все они должны находиться строго на своих местах и быть тщательно закрепленными.

Перед поездками водителям нужно проверять колеса на наличие каких-либо деформаций и повреждений. По мнению специалиста, шины должны соответствовать размеру транспортного средства и целям его эксплуатации.

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