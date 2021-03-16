Автоэксперты напомнили, как подготовить машину к теплу

Фото: Антон Гердо / «Вечерняя Москва»

Погода становится все теплее с каждым днем. Это значит, что скоро ответственные водители начнут записываться в очередь в шиномонтаж. Дважды в год им приходится заботиться о смене зимней резины на летнюю, и наоборот. Подробно о том, как подготовить машину к теплу, сообщил телеканал «360».

Согласно закону, запрещено использовать летнюю резину зимой (с декабря по февраль), а летнюю — зимой (с июня по август). Однако на нешипованной резине можно ездить круглогодично. Инспекторы ГИБДД могут оштрафовать водителя за использование изношенной резины на 500 рублей, но только если трасса обледеневшая и заснеженная.

Шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев посоветовал автовладельцам начинать задумываться о «переобувании» авто, когда ночью на улице установится устойчивая плюсовая температура.

— Сильно торопиться не рекомендую. Мое мнение — лучше оказаться на сухом асфальте на зимней резине, чем на скользком — на летней. Стоит выждать грамотную паузу, — объяснил автоэксперт.

При этом затягивать с заменой резины тоже не нужно. На асфальте зимняя резина изнашивается быстрее. Эксперт советует перед тем, как ставить летнюю резину, осмотреть ее на наличие повреждений. Особенное внимание нужно уделить порезам и царапинам. Он пояснил, что многие водители пренебрегают правилами хранения, что может привести к ее порче. Эксперт посоветовал хранить в горизонтальном положении шины на дисках, а без них — вертикально.

Помимо этого, важно знать срок эксплуатации резины. Если ей уже 20 лет, то она не подходит для использования.

— Обращайте внимание на глубину протектора. Для этого используются специальные маркеры, их можно найти по стрелочке сбоку на боковой части колеса. В глубине протектора есть выступ. Если резина с ним сравнялась — пора на помойку. Если она выше него — какое-то время может «походить», — добавил Бахарев.

Также желательно осмотреть резину на наличие камней и других мелких предметов. В шиномонтаже это могут проигнорировать, поэтому нужно тщательно выбирать мастерскую, где будут «переобувать» авто.

В свою очередь вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал, что внимание при оттепели нужно уделять не только резине. Например, надо заменить салонный фильтр. Помимо этого, важно проверить радиатор, который может быть забит грязью.

— Летом могут проявиться недостатки. Зимой всякие трещины могут забиться снегом, который потом превращается в лед, и даже дорога становится ровнее. С потеплением все эти недостатки могут проявиться. Не забудьте поменять незамерзающую жидкость. Летом вы будете бороться против мошек, которые прилипают к лобовому стеклу, — добавил Ян Хайцеэр.

По его словам, техобслуживание автомобиля лучше делать не по регламенту, а гораздо чаще.

Читайте также: Автоэксперт назвал идеальное время для смены зимней резины на летнюю