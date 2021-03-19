Сергей Собянин: В Москве работает уже более 40 технопарков
Развитие технопарков столицы является главным направлением для технологической революции будущего. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 19 марта, во время посещения технопарка «Модуль».
По его словам, власти продолжают поддерживать и развивать технопарки.
— Это одно из главных направлений для технологической революции будущего. Сегодня работает уже более 40 технопарков, в них 67 тысяч человек. Это в основном молодые люди: разработчики, инженеры, дизайнеры, которые создают новые виды продуктов, — сказал глава города.
Мэр уточнил, что столица обеспечивает технопаркам льготу по налогу на имущество, на прибыль, землю, а также помогает созданию таких структур.
Сергей Собянин отметил, что в технопарке «Модуль» производят продукцию для авиации, космоса, медицины и других отраслей, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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