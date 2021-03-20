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Народный артист СССР, оперный певец Евгений Нестеренко скончался в Вене в возрасте 83-х лет. Об этом рассказала генеральный директор Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Наталья Игнатенко.

По предварительной информации, перед смертью Нестеренко заболел коронавирусом, после чего был госпитализирован в больницу.

Игнатенко уточнила, что узнала о смерти оперного певца из письма его родственников.

— Пришло электронное письмо из Вены от семьи Евгения Нестеренко, В нем говорится, что «Евгений Евгеньевич Нестеренко скоропостижно ушел из жизни на 84-м году жизни после госпитализации с тяжелой болезнью COVID-19», — сообщила Игнатенко ТАСС.

Певец учился в Ленинградской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, а затем стал солистом Ленинградского малого оперного театра. Кроме того, Нестеренко считался солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова и Государственного академического Большого театра.