Троих человек спасли при пожаре на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, улица Захарьинские Дворики, 1к1 Карта всех событий

Пожарные спасли троих человек из горевшего дома в Юго-Западном административном округе Москвы. Об этом в воскресенье, 21 марта, рассказали в столичном главке Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как уточняет ведомство, пожар вспыхнул в одной из квартир на втором этаже дома 1, корпус 1 по улице Захарьинские Дворики. Горели личные вещи и мебель на площади десять квадратных метров.

В горевшей квартире пострадал один человек, его передали медикам. Из соседней квартиры были спасены три человека, включая двоих детей. До прибытия пожарных подъезд самостоятельно покинули около 40 человек.

К настоящему времени пожар потушен, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по городу Москве.

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