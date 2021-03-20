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Пожарные ликвидировали возгорание на стекольном заводе в Химках
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пожарные ликвидировали возгорание на стекольном заводе в Химках

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Первомайская улица, 56 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание на стекольном заводе в подмосковных Химках. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

Пожар произошел в субботу, 20 марта, на территории стекольного завода по адресу Первомайская улица, дом 56. Площадь возгорания составила 750 квадратных метров.

Ранее сообщалось о локализации огня на площади 500 квадратных метров. В 17:14 пожарные ликвидировали открытое горение, в 18:46 пожар был потушен.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, сообщает РИА Новости.

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