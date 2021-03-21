Фильмы про Эйса Вентуру получат продолжение

Фото: Эйс Вентура — 2: Когда зовет природа / 1995

В США анонсировали продолжение фильмов про детектива по розыску домашних животных Эйса Вентуру. Об этом сообщили представители киностудии Morgan Creek.

По данным портала Park Circus, киностудия решила снять продолжение комедий после того, как получила около трех миллионов просьб от этом в одной из социальных сетей.

Подробности нового фильма пока не раскрываются. Также неясно, будет ли фильм продолжением или приквелом предыдущих частей. Кроме того, нет четкого ответа, вернется ли Джим Керри к роли детектива.

В компании заявили, что над сценарием будущей картины работает команда, которая выпустила в прокат фильм «Соник в кино», в котором также снялся Керри.

Сам актер слухи о своем участии в новом проекте пока никак не комментирует.

Напомним, фильм «Эйс Вентура: розыск домашних животных» вышел на экраны в 1993 году, в 1995 году картина получила продолжение.

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