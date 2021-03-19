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HBO снимет сразу три проекта по мотивам «Игры престолов»
Фото: Игра престолов / 2011 год

HBO снимет сразу три проекта по мотивам «Игры престолов»

Илья Ашуров

Кино

Телевизионная сеть HBO разрабатывает сразу три проекта по мотивам сериала «Игра престолов». Об этом сообщает издание Deadline.

Все три проекта будут приквелами серии романов писателя Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Готовящиеся к выпуску проекты получили предварительные названия «Девять путешествий», «Блошиное дно» и «Десять тысяч кораблей».

Шоураннером проекта «Девять путешествий» назначен Бруно Хеллер, известный по работе над созданием сериалов «Рим» и «Тотэм». Сообщается, что Джордж Мартин также примет участие в реализации идеи.

Действие «Большого дна» будет происходить в одном из неблагополучных районов Королевской гавани.

События, о которых расскажет «Десять тысяч кораблей», происходят за тысячу лет до начала истории «Песни льда и пламени». Это будет история принцессы Нимерии, которая после своего поражения во Второй Пряной войне отправилась вместе со своими сподвижниками из Эссоса в Дорн.

На данный момент даты выхода проектов и их возможные форматы не известны, пишет Deadline.

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сериалы«Игра престолов»HBO
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