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Поэт Глан Онанян скончался на 89-м году жизни в Москве
Фото: Youtube / САР Инфо - МосАрмИнфо

Поэт Глан Онанян скончался на 89-м году жизни в Москве

Виктория Родимкина

Общество
Россия, Москва, Борисовский проездКарта всех событий

Поэт Глан Онанян скончался на 89-м году жизни в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ в понедельник, 22 марта.

По данным телеканала, о смерти литератора сообщил его сын. Он обнаружил отца мертвым в его квартире по Борисовскому проезду. О причинах смерти поэта пока ничего не сообщается.

Информации о дате и месте прощания также не поступало.

СПРАВКА «ВМ»

Глан Онанян родился 15 марта 1933 года в Тбилиси. Он являлся поэтом, переводчиком, публицистом и критиком. Глан Онанян стал доктором философских наук, был лауреатом литературных премий. Поэт издал 19 сборников стихов и 43 книги переводов. Литератор был награжден Золотой Есенинской медалью.

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