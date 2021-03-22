Диетолог рассказала о пользе еды из насекомых

Кадр из фильма «Трудный ребенок — 2»

Новые виды продуктов, в составе которых будут насекомые, могут появиться на территории России. Считается, что такая еда достаточно полезна, так как обладает большим количеством витаминов, быстро усваивается и не содержит холестерина.

Чем обусловлен интерес людей к подобного рода пище, диетолог Елена Соломатина рассказала телеканалу «360». По ее мнению, выращивать крупный рогатый скот достаточно проблематично, а альтернативное питание должно доставить производителям меньше проблем.

— Нередко бывает, что скот болеет и приходится добавлять что-то в его корм или колоть антибиотики животным. Все это негативно сказывается на здоровье человека, возникает антибиотикорезистентность, — пояснила диетолог.

При этом, как пояснила эксперт, белок жуков усваивается гораздо быстрее, чем белок говядины. Еда из насекомых не имеет холестерина, насыщена железом, медью, марганцем, цинком и витаминами группы В. Помимо этого, жуки, в отличие от рогатого скота, не болеют схожими с человеческими заболеваниями.

Однако, несмотря на все это, пока нет четкого понимания, сможет ли данная альтернатива получить популярность среди россиян. По мнению Елены Соломатиной, у данного продукта один минус — непривычность для потребителей.

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