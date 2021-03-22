Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Диетолог рассказала о пользе еды из насекомых
Кадр из фильма «Трудный ребенок — 2»

Диетолог рассказала о пользе еды из насекомых

Елена Фролова

Общество

Новые виды продуктов, в составе которых будут насекомые, могут появиться на территории России. Считается, что такая еда достаточно полезна, так как обладает большим количеством витаминов, быстро усваивается и не содержит холестерина.

Чем обусловлен интерес людей к подобного рода пище, диетолог Елена Соломатина рассказала телеканалу «360». По ее мнению, выращивать крупный рогатый скот достаточно проблематично, а альтернативное питание должно доставить производителям меньше проблем.

— Нередко бывает, что скот болеет и приходится добавлять что-то в его корм или колоть антибиотики животным. Все это негативно сказывается на здоровье человека, возникает антибиотикорезистентность, — пояснила диетолог.

При этом, как пояснила эксперт, белок жуков усваивается гораздо быстрее, чем белок говядины. Еда из насекомых не имеет холестерина, насыщена железом, медью, марганцем, цинком и витаминами группы В. Помимо этого, жуки, в отличие от рогатого скота, не болеют схожими с человеческими заболеваниями.

Однако, несмотря на все это, пока нет четкого понимания, сможет ли данная альтернатива получить популярность среди россиян. По мнению Елены Соломатиной, у данного продукта один минус — непривычность для потребителей.

Читайте также: Минимум 124 евро ежемесячно: какую пользу горожанам приносят животные

Еданасекомыепольза
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

Пришло время отказаться от понтов

Андраник Мигранян
Андраник Мигранян

Холодная война продолжается

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Люди любят деньги, а деньги — тишину

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто боится русского хакера

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Как сохранить чистоту городских водоемов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Жилье, деньги и льготы: сколько нужно платить контрактнику

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«За вами должок...» Зачем Киев бесит и дразнит Германию

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте