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Дмитрий Саблин будет переизбираться в Государственную думу по своему округу
Фото: Елизавета Головчанская / пресс-служба Дмитрия Саблина.

Дмитрий Саблин будет переизбираться в Государственную думу по своему округу

Кирилл Николаев

Город

Депутат Дмитрий Саблин планирует переизбираться в Государственную думу по своему округу № 202. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 22 марта, в ходе общественной инспекции строительной площадки станции метро «Тютчевская».

Саблин подчеркнул, что продолжит работу в округе, чтобы все проекты, начатые в текущем созыве, были выполнены. По его словам, станция метро «Тютчевская» является важным проектом не только для округа № 202, но и для всей Москвы.

— Очень важно сохранить развитие по всем направлениям. Поэтому я переизбираюсь, я продолжу работать в нашем округе, – заявил Саблин.

Дмитрий Саблин был избран депутатом Госдумы в 2016 году по округу № 202. За время его работы в текущем созыве на территории округа введено в строй 11 новых станций Сокольнической и Солнцевской линий метро. К 2023 году планируется открыть еще восьми станций метро.

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