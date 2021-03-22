Дмитрий Саблин будет переизбираться в Государственную думу по своему округу

Фото: Елизавета Головчанская / пресс-служба Дмитрия Саблина.

Депутат Дмитрий Саблин планирует переизбираться в Государственную думу по своему округу № 202. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 22 марта, в ходе общественной инспекции строительной площадки станции метро «Тютчевская».

Саблин подчеркнул, что продолжит работу в округе, чтобы все проекты, начатые в текущем созыве, были выполнены. По его словам, станция метро «Тютчевская» является важным проектом не только для округа № 202, но и для всей Москвы.

— Очень важно сохранить развитие по всем направлениям. Поэтому я переизбираюсь, я продолжу работать в нашем округе, – заявил Саблин.

Дмитрий Саблин был избран депутатом Госдумы в 2016 году по округу № 202. За время его работы в текущем созыве на территории округа введено в строй 11 новых станций Сокольнической и Солнцевской линий метро. К 2023 году планируется открыть еще восьми станций метро.

Читайте также: Граффити с античными образами украсят станции Троицкой линии метро