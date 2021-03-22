Бывшего мирового судью приговорили к восьми годам тюрьмы за разбой

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Россия, Москва, поселение Марушкинское, деревня Постниково Карта всех событий

Бывший мировой судья судебного участка Жуковского судебного района Московской области Станислав Крупин признан виновным за разбой. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

17 июля 2018 года группа из десяти человек совершили разбойное нападение на жилой дом в деревне Постниково поселения Марушкинское Новой Москвы. Угрожая ножом хозяину дома и его близким, злоумышленники похитили имущество и денежные средства на сумму более пяти миллионов рублей. Четверых участников организованной группы осудили к длительным срокам лишения свободы. В отношении одного обвиняемого прекращено уголовное преследование в связи с его смертью. Еще четверых человек объявили в международный розыск.

Бывший судья признан виновным по статье «Разбой, совершенный с применением насилия и с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, организованной группой в особо крупном размере». Он приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

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