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Бывшего мирового судью приговорили к восьми годам тюрьмы за разбой
Фото: СК РФ

Бывшего мирового судью приговорили к восьми годам тюрьмы за разбой

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, поселение Марушкинское, деревня Постниково Карта всех событий

Бывший мировой судья судебного участка Жуковского судебного района Московской области Станислав Крупин признан виновным за разбой. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

17 июля 2018 года группа из десяти человек совершили разбойное нападение на жилой дом в деревне Постниково поселения Марушкинское Новой Москвы. Угрожая ножом хозяину дома и его близким, злоумышленники похитили имущество и денежные средства на сумму более пяти миллионов рублей. Четверых участников организованной группы осудили к длительным срокам лишения свободы. В отношении одного обвиняемого прекращено уголовное преследование в связи с его смертью. Еще четверых человек объявили в международный розыск.

Бывший судья признан виновным по статье «Разбой, совершенный с применением насилия и с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, организованной группой в особо крупном размере». Он приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

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