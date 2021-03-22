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Девять человек эвакуировали из-за задымления в детском саду на юге Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Девять человек эвакуировали из-за задымления в детском саду на юге Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Варшавское шоссе, 149к2 Карта всех событий

Девять человек эвакуировано из-за задымления в детском саду на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 22 марта.

Инцидент произошел по адресу Варшавское шоссе, дом 149, корпус 2. На первом этаже детского сада возникло задымление.

По данным «ВМ», возгорание произошло в прачечной на площади один квадратный метр. Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.

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информация о задымленииМосквадетский сад
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