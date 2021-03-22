СК возбудил дело после гибели девочки во время прогулки с собаками в Подмосковье

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Россия, Московская область, Истра Карта всех событий

Следователи подмосковного города Истра возбудили уголовное дело после гибели девочки во время прогулки с собаками в Подмосковье. Об этом в понедельник. 22 марта, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

По предварительным данным, 21 марта 11-летняя девочка вышла на прогулку с двумя собаками во двор частного дома, в котором проживала со своей семьей. Около 11:00 по московскому времени соседи обнаружили лежащую во дворе девочку. Она не подавала признаков жизни.

Согласно анализу повреждений на шее ребенка, следователи сделали вывод, что две собаки породы кане-корсо удушили девочку, натянув шарф на ее шее. Окончательные выводы о причинах смерти будут сделаны после проведения следственных действий.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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