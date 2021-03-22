Мужчина обокрал столичный магазин на 12 тысяч рублей

Фото: СК РФ

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в краже продукции из торгового зала магазина. Об этом в понедельник, 22 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по Юго-Восточному округу столицы.

Согласно полученной информации, задержанному мужчине 33 года. Его подозревают в краже продукции из помещения магазина на сумму около 12 тысяч рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража».

На данный момент подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

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