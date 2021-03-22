Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Скончался композитор Юрий Смирнов, работавший над фильмом «Белое солнце пустыни»
Фото: Википедия

Скончался композитор Юрий Смирнов, работавший над фильмом «Белое солнце пустыни»

Никита Абрамов

Общество

В возрасте 86 лет скончался музыкант оркестра Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова в Санкт-Петербурге Юрий Смирнов. Об этом в понедельник, 22 марта. сообщила пресс-служба театра.

Причина смерти Смирнова не уточнятся.

— 21 марта 2021 года на 86-м году жизни скончался старейший музыкант оркестра БДТ, композитор и педагог Юрий Алексеевич Смирнов, — говорится в сообщении пресс-службы.

Музыкант работал над фильмами «Рабочий поселок» и «Белое солнце пустыни».

Юрий Смирнов родился 8 июня 1935 года в Ленинграде. В БДТ он проработал более 60 лет.

смертьтеатрмузыкант
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ищи дурака: почему банки не готовы кредитовать изобретателей

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Пришло время отказаться от понтов

Андраник Мигранян
Андраник Мигранян

Холодная война продолжается

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Люди любят деньги, а деньги — тишину

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто боится русского хакера

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Как сохранить чистоту городских водоемов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Жилье, деньги и льготы: сколько нужно платить контрактнику

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте