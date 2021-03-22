Скончался композитор Юрий Смирнов, работавший над фильмом «Белое солнце пустыни»

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В возрасте 86 лет скончался музыкант оркестра Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова в Санкт-Петербурге Юрий Смирнов. Об этом в понедельник, 22 марта. сообщила пресс-служба театра.

Причина смерти Смирнова не уточнятся.

— 21 марта 2021 года на 86-м году жизни скончался старейший музыкант оркестра БДТ, композитор и педагог Юрий Алексеевич Смирнов, — говорится в сообщении пресс-службы.

Музыкант работал над фильмами «Рабочий поселок» и «Белое солнце пустыни».

Юрий Смирнов родился 8 июня 1935 года в Ленинграде. В БДТ он проработал более 60 лет.