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Москвичам рассказали о программе ежегодной акции «Час Земли»
Фото: Марина Харченко, «Вечерняя Москва»

Москвичам рассказали о программе ежегодной акции «Час Земли»

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, проезд Шокальского, 29к5 Карта всех событий

Ежегодная экологическая акция «Час Земли» состоится 27 марта в столице уже в 13-й раз. Инициатором мероприятия выступает Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Целью акции является привлечение внимания к разумному потреблению ресурсов планеты и необходимости бережно относиться в окружающей среде. Так, 27 марта с 20:30 до 21:30 участники по всему миру выключат свет и электрические приборы. Кроме того, будут погашены подсветки на многих зданиях.

Мосприрода проведет экомарафон «Выключай свет: включай заботу о планете» в день акции. Помимо этого, в столице состоится около 30 эколого-просветительских мероприятий, в том числе офлайн. Эксперты подготовили различные мастер-классы, викторины, лекции, экосоветы и многое другое. Все мероприятия бесплатные, однако некоторые требуют предварительной регистрации.

Для любителей квизов 25 марта состоится викторина «Полезные экопривычки». Она пройдет онлайн на страницах Крюковского лесопарка в соцсетях. А в дирекции природных территорий САО, СВАО и «Сокольников» состоится акция «Экофильмотека».

В экоклассе в Куркине участники смогут научиться делать подсвечники своими руками из вторсырья. С полным списком мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

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акцияэкология«Час Земли»
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