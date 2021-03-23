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Названа самая опасная поза во время сидячей работы
кадр из сериала «Офис»

Названа самая опасная поза во время сидячей работы

Елена Фролова

Здоровье

Высокой концентрации от людей требует работа в офисе. Тяжело сохранять правильную позу, когда за компьютером приходится проводить практически весь рабочий день. Это приводит к тому, что офисные работники чаще других страдают близорукостью, остеохондрозом, нарушением лимфы. Одна из самых распространенных ошибок – сидение на одной ноге. Об этом фитнес-тренер одной из международных школ Татьяна Лукина рассказала телеканалу «Мир 24».

— Поза нога на ногу, также, как и с поджатой ногой, дает опору только на одну половинку таза, а другая — будто зависает в воздухе. Таким образом, создается боковой наклон таза, а значит и боковой наклон позвоночника, — объяснила Татьяна Лукина

По ее словам, если сидеть в таком положении несколько минут в день, то ничего страшного не случится. Однако если это превратилось уже в привычную позу, то скоро наступит перенапряжение мышечных структур вокруг зависшей в воздухе половины таза, потому что она не опирается на поверхность, ее держат мышцы.

Повреждением крестообразных связок или даже мениска грозит поза, в которой человек опирается лишь на одну ногу. Как объяснила фитнес-тренер, в этом положении перегружаются крестообразные связки и передние рога мениска. Поэтому при ходьбе могут возникать дискомфортные ощущения в колене. Чтобы этого не было, эксперт советует сидеть на седалищных костях ровно с опорой на обе ноги. Необходимо подобрать и правильную высоту стула. Она должна быть такой, чтобы ноги касались пола. В свою очередь, компьютер должен быть отрегулирован так, чтобы он был на уровне глаз.

Источник: «Мир 24»

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