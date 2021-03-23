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Более 40 стран примут участие в МАКС в этом году
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Более 40 стран примут участие в МАКС в этом году

Полина Долганова

Общество

В МАКС-2021 в июле примут участие более 40 стран. Об этом во вторник, 23 марта, сообщил Минпромторг РФ.

— Самое главное — МАКС состоится, это решение согласовано. Значит, мы должны провести это мероприятие на неизменно высоком уровне, как это было всегда, — заявил глава ведомства Денис Мантуров.

Отмечается, что на совещании оргкомитета по подготовке авиасалона были согласованы организационные вопросы: концепция мероприятия, подготовка выставочного комплекса и Летно-исследовательского института имени Громова к организации программы полетов.

На сегодняшний день желание принять участие в салоне выразили более 40 стран мира.

Как сообщает пресс-служба организатора мероприятия, Международный авиационно-космический салон пройдет с 20 по 25 июля 2021 года.

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