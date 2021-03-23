Остановки для слабовидящих людей появятся в Ленинградской области

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Десять остановок для слабовидящих людей появятся на территории Ленинградской области предстоящим летом. Об этом сообщили «Невские новости».

Остановочные пункты будут оснащены специальной тактильной плиткой, благодаря которой можно будет ориентироваться с помощью трости. Это покрытие станет своеобразным указателем размеров остановочной территории.

Согласно планам, новые остановки, предназначенные для граждан с ограниченными возможностями здоровья, разместят в Кировском, Тосненском и Всеволожском районах: они появятся в деревнях Горка, Гришино, Корабсельки, Лезье и Сологубовка. В дальнейшем число специализированных устройств для слабовидящих граждан будет увеличено.

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