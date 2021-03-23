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Остановки для слабовидящих людей появятся в Ленинградской области
Фото: АГН Москва

Остановки для слабовидящих людей появятся в Ленинградской области

Елена Фролова

Общество

Десять остановок для слабовидящих людей появятся на территории Ленинградской области предстоящим летом. Об этом сообщили «Невские новости».

Остановочные пункты будут оснащены специальной тактильной плиткой, благодаря которой можно будет ориентироваться с помощью трости. Это покрытие станет своеобразным указателем размеров остановочной территории.

Согласно планам, новые остановки, предназначенные для граждан с ограниченными возможностями здоровья, разместят в Кировском, Тосненском и Всеволожском районах: они появятся в деревнях Горка, Гришино, Корабсельки, Лезье и Сологубовка. В дальнейшем число специализированных устройств для слабовидящих граждан будет увеличено.

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