Более 500 дополнительных поездов пустят РЖД до и во время майских праздников

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Российские железные дороги (РЖД) запустят больше 500 дополнительных поездов дальнего следования до и во время майских праздников. Об этом во вторник, 23 марта, сообщила пресс-служба компании.

— С 27 апреля по 12 мая АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») планирует назначить более 500 дополнительных поездов дальнего следования. Они будут обеспечивать перевозки пассажиров на самых востребованных направлениях, — говорится в сообщении.

Дополнительные составы будут ходить между Москвой и Санкт-Петербургом, Уфой, Псковом, Мурманском, Кировом, Йошкар-Олой, Тольятти, Чебоксарами, Пензой, Саранском, Казанью, Смоленском и другими городами.

Также в период праздничных дней в мае увеличат составы уже запущенных поездов, пишет РИА Новости.

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