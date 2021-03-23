Центр Гиляровского расскажет «Миф о Сухаревой башне»

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Центр Гиляровского подготовил посвященную репортеру-бытописателю Владимиру Гиляровскому экспозицию о знаковом московском здании — Сухаревой башне. Выставку «Миф о Сухаревой башне. К 165-летию со дня рождения Владимира Гиляровского» москвичи и гости столицы могут посетить до 30 мая, сообщается на сайте музея.

Легенды и бурная повседневная жизнь башни и окружавшего ее пространства Сухаревского рынка нашли отражение в статьях, стихах и самой известной книге Гиляровского «Москва и москвичи», где этим объектам отведена целая глава. Сухарева башня — особая достопримечательность: это и средоточие городской жизни, и мифологизированный образ, и огромная архитектурная утрата ХХ века.

Сухарева башня имеет особое значение и для Музея Москвы. Именно здесь с 1925 по 1934 год находился Московский коммунальный музей — родоначальник современного Музея Москвы.

Экспозиция состоит из трех частей. Первый раздел — «Тело башни» — посвящен истории бытования памятника: с момента постройки до трагического финала — стирания его с лица земли.

На втором этаже в разделе «Образ башни» собраны тексты, рассказывающие о том, как городской объект, даже перестав существовать физически, продолжает жить в культурной памяти.

В финальной части под названием «Утопия» представлены планы и проекты воссоздания Сухаревой башни, и в этом контексте рассматривается вопрос: можно ли и нужно ли реконструировать утраченные исторические памятники.

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