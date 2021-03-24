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Катки с искусственным льдом в столице закроют 24 марта
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Катки с искусственным льдом в столице закроют 24 марта

Виктория Родимкина

Город

В Москве 24 марта закроют катки с искусственным льдом, техническое оборудование будет законсервировано, а площадки переведут на летний режим. Об этом сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» в среду, 24 марта.

Уточняется, что в городе температура воздуха составляет до трех градусов тепла. Положительная температура также ожидается в ближайшие дни.

— Сегодня (24 марта — прим. «ВМ») последний день работы катков с искусственным льдом, — говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы уточнили, что специалисты займутся промывкой элементов дорожной инфраструктуры, очисткой газонов и урн.

В местах, где возможно скопление воды, дежурят бригады и спецтехника ГУП «Мосводосток».

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