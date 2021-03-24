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Более 95 процентов детей не были в летних лагерях в 2020 году
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Более 95 процентов детей не были в летних лагерях в 2020 году

Елизавета Борисова

Общество

Примерно 95 процентов детей не были задействованы ни в каких формах отдыха или досуга по итогам летней оздоровительной кампании прошедшего года. Об этом в среду, 24 марта, сообщает уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

По словам правозащитника, летняя оздоровительная кампания была проведена в 59 субъектах страны в 2020 году. В ней задействовали всего около двадцати процентов от общего количества лагерей, участвующих в планировании и организации летнего отдыха.

Такое заявление Анна Кузнецова сделала на заседании межведомственной комиссии по вопросам организации детского отдыха и оздоровления детей, сообщает РИА Новости.

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