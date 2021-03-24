Катки с искусственным льдом законсервируют в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Катки с искусственным льдом законсервируют в столице со среды, 24 марта. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что техническое оборудование законсервируют. Площадки переведут на летний режим работы.

В Москве насчитывается около 1,4 тысячи катков, включая ледовые площадки во дворах, из них порядка 200 — с искусственным льдом. Крупные площадки открылись в ноябре 2020 года и работали до начала марта. В этом зимнем сезоне работа катков была продлена из-за морозной погоды, сообщает ТАСС.

Читайте также: Более 100 объектов будут отреставрированы в Москве в 2021 году