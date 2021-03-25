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Эйфелеву башню решили перекрасить в желтый цвет
Фото: pixabay.com

Эйфелеву башню решили перекрасить в желтый цвет

Полина Долганова

В мире

В Париже перекрашивают главный символ Франции в желтый цвет. Верхняя часть Эйфелевой башни уже видоизменилась. Об этом сообщает Пятый канал.

Все металлические конструкции башни были очищены. На покрытие ушло более 50 тонн краски. Изменения приурочены к Олимпийским играм 2024 года.

Примечательно, что именно в желтых оттенках видел свое творение инженер Гюстав Эйфель. В итоге он остановил свой выбор на красном цвете. До наших дней башня дошла уже коричневой.

Проведение соревнований потребует от Франции серьезных вложений, многие достопримечательности приобретут «парадный» вид.

Ранее стало известно, что для проведения Олимпийских игр — 2024 будут задействованы многие спортивные площадки Парижа: стадионы «Стад де Франс», «Парк де Пренс», «Пьер де Кубертен», «Ролан Гаррос», стадионы у Эйфелевой башни, в Берси и Дефансе, выставочный центр «Порт-де-Версаль» и другие.

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