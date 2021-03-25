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Медведь забрался в частный дом в США и решил искупаться в джакузи
Фото: Telegram / РИА Новости

Медведь забрался в частный дом в США и решил искупаться в джакузи

Анастасия Волоснова

Курьезы

Медведь забрался на террасу частного дома в США и решил искупаться в джакузи. Необычное видео появилось в Instagram-аккаунте свидетеля происшествия.

Американец Тодд Требони решил отдохнуть на природе в частном коттедже в штате Теннесси. К отдыху американца неожиданно решил присоединиться бурый медведь.

Животное забралось по перилам на крыльцо и заинтересовалось гидромассажной ванной на террасе коттеджа. Медведь залез в джакузи и начал расслабляться в теплой воде.

— Он в моем джакузи. Я рад, что я не был в джакузи в это время, — рассказал американец.

Когда медведь появился возле дома, Требони пил кофе на террасе. Мужчина сообщил, что он быстро зашел в дом и начал снимать животное на видео.

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бурый медведьСША
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