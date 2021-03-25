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Скончался французский режиссер Бертран Тавернье
Фото: pixabay.com

Скончался французский режиссер Бертран Тавернье

Никита Абрамов

Общество

Скончался известный французский режиссер, сценарист, кинокритик и продюсер Бертран Тавернье. Об этом в четверг, 25 марта, сообщается в Twitter-аккаунте музея «Институт Люмьер».

Режиссеру было 79 лет. Причина смерти в посте не уточняется.

Бертран Тавернье родился 25 апреля 1941 года в Лионе. В начале своей карьеры он работал кинокритиком, однако с 1970 года сам начал снимать фильмы. За плечами Тавернье более 30 работ. Он создал такие фильмы, как «Принцесса де Монпансье», «В электрическом тумане», «Дочь д`Артаньяна», а также «Преступный репортаж».

Бертран дважды становился лауреатом Берлинского кинофестиваля.

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