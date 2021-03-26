Рунический провидец рассказал, что ждать знакам зодиака в первую неделю апреля

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Провидец Игорь Вечерский при помощи рун составил прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 марта по 4 апреля.

Овен

Руны соуло, беркана и кено предоставят возможность всестороннего развития. Прогресс и успех сопроводят любые начинания. В это время следует приступить к воплощению своих желаний. Представители этого знака смогут достигнуть того, что считалось невозможным.

Телец

Руны иса, уруз и ингуз обращают внимание, что наступило благополучное время для смены рода деятельности или возврату к отложенным целям. На этой неделе появятся новые возможности для реализации талантов.

Близнецы

Руна дагаз, а также перевернутые тейваз и альгиз предупреждают об опрометчивых поступках. В это время важен разум и расчет, не следует преувеличивать собственные возможности. Нужно придерживаться плана и позаботиться о безопасности имеющихся ресурсов.

Рак

Руна наутиз и перевернутые райдо и феху не рекомендуют дальние поездки и путешествия. Следует обратить внимание на финансовые траты и вложения. В денежных предприятиях важен тщательный анализ и объективные выводы.

Лев

Перевернутые руны кено, лагуз и манназ в обычном положении советуют в этот период заняться собой. Нужно вспомнить о нереализованных имеющихся талантах и творческом потенциале. Для этого настало идеальное время! Важно уделить внимание контактам с окружающими. Воплотить поставленные цели помогут личный подход, а также осторожность и открытость в коммуникации.

Дева

Руны беркана, хагалаз и вуньо в этот период благоприятствуют личному росту и развитию как в творчестве, так и в профессии. Даже промежуточные результаты принесут уверенность и стимул для дальнейшего движения. Эта неделя может преподнести сюрприз, который по итогу окажется полезным.

Весы

Руны манназ, беркана и перевернутый альгиз подарят шанс улучшить взаимоотношения с родными и коллегами. Имеющийся потенциал будет планомерно развиваться и совершенствовать выбранную стратегию. Возможно, некоторые осложнения потребуют участия.

Скорпион

Руны тейваз, кено и перевернутый уруз свидетельствуют об удачной неделе. Не следует отказываться от благосклонности фортуны и возможностей, подаренных судьбой. Оказавшись перед выбором, важно не распыляться и определить лучший вариант.

Стрелец

Руна гебо, а также перевернутые тейваз и уруз потребуют внимания к партнерским отношениям. Важно заняться поиском соратников и благодетелей, с которыми следует выстроить диалог. Это принесет свои плоды в будущем. Следует определить совместные цели и распределить роли.

Козерог

Перевернутый манназ, соуло и перевернутая вуньо предупреждают, что активное самопроявление негативно отразится на личном комфорте и отношениях с окружающими. На этой неделе важно принять компромиссное решение.

Водолей

Руны лагуз, эваз и наутиз рекомендуют планировать будущее и не конфликтовать, иначе не избежать приятных последствий. Важно обдумывать действия и находить мягкие пути решения вопросов.

Рыбы

Перевернутые руны тейваз, уруз и эваз советуют отказаться от далеко идущих планов и заняться на этой неделе реализацией проектов. Время благоприятно для анализа перспектив, который поможет воплотить задуманное. Период подарит шанс объективно оценить сильные и слабые стороны, а также определить стратегию увеличения собственного потенциала, сообщает Пятый канал.

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