Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Василиса Володина перечислила факторы, усложняющие характеристику знака зодиака
Фото: instagram.com/vasilisa.volodina

Василиса Володина перечислила факторы, усложняющие характеристику знака зодиака

Виктория Федотова

Общество

Астролог Василиса Володина перечислила факторы, усложняющие характеристику знака зодиака.

— Все люди обладают гороскопами в виде сложной системы факторов. Планеты «раскиданы», если говорить примитивно, по 12 знакам зодиака, еще куча других точек в гороскопе. Телец может быть и «стрельцовского» типа, — пояснила астролог.

По словам Володиной, если посмотреть космограмму человека, это усеченный гороскоп по дате рождения, у человека планеты могут быть в разных знаках зодиака. Если он сам условно Телец, то из-за Марса в Козероге и Луны во Льве некоторые черты характера быть этих представителей зодиакального типа.

— Правильно – не читать общие прогнозы. Читатель этого ждет и везде это публикуется. Не ждите конкретики, ждите образные и общие вещи, прогноз хорошо работает, смотрите на свой знак и пытайтесь применить к своей ситуации, — отметила Володина.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: Володина назвала самый сложный и опасный знак зодиака

мнениеастрологВасилиса Володина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Поляков
Юрий Поляков

Откуда берется «интеллигентная нищета»

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Почему Мистер Сенсация покидает ЦСКА

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Собчак и Мохов любят деньги больше совести

Александр Старовойтов
Александр Старовойтов

Новые правила оплаты парковки: что важно знать

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва потаенная — для влюбленных в женщин и кино

Александр Никонов
Александр Никонов

Послушай, Серебряков, не надо метаться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Образование важно, но воспитание важнее

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте