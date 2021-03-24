Фото: instagram.com/vasilisa.volodina

Астролог Василиса Володина перечислила факторы, усложняющие характеристику знака зодиака.

— Все люди обладают гороскопами в виде сложной системы факторов. Планеты «раскиданы», если говорить примитивно, по 12 знакам зодиака, еще куча других точек в гороскопе. Телец может быть и «стрельцовского» типа, — пояснила астролог.

По словам Володиной, если посмотреть космограмму человека, это усеченный гороскоп по дате рождения, у человека планеты могут быть в разных знаках зодиака. Если он сам условно Телец, то из-за Марса в Козероге и Луны во Льве некоторые черты характера быть этих представителей зодиакального типа.

— Правильно – не читать общие прогнозы. Читатель этого ждет и везде это публикуется. Не ждите конкретики, ждите образные и общие вещи, прогноз хорошо работает, смотрите на свой знак и пытайтесь применить к своей ситуации, — отметила Володина.

Видео опубликовано на YouTube.

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