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Володина назвала самый сложный и опасный знак зодиака
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Володина назвала самый сложный и опасный знак зодиака

Виктория Федотова

Звезды

Астролог Василиса Володина подтвердила мнение о том, что Скорпионы — самый опасный и сложный знак зодиака.

— Это фактически так. Но сложный — не значит плохой. Во всем мире есть очень «скорпионская» тенденция: все говорят про выстраивание границ. Нужно не пускать человека за свои границы, не нарушать чужие границы. Это совершенно тема Скорпионов: защитить свои границы, но смело вторгнуться в чужие. Посмотрите на Ксению Собчак — блестящий интервьюер, который смело задает разные вопросы и яростно защищает свои границы, — пояснила астролог.

По ее словам, для Скорпионов это хорошо, а для их собеседников — дискомфортно, поскольку ими приятно управлять, а Скорпионами — сложно.

Видео опубликовано на YouTube.

Ранее Володина раскрыла подробности ухода из передачи «Давай поженимся».

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астрологВасилиса Володина
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