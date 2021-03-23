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Астролог Василиса Володина объяснила, что не так с гороскопами в СМИ
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Астролог Василиса Володина объяснила, что не так с гороскопами в СМИ

Виктория Федотова

Звезды

Астролог Василиса Володина объяснила, что не так с астрологическими прогнозами, которые публикуются в средствах массовой информации. Она объяснила это в новом выпуске шоу «Стрелец — молодец».

— Астрология, которую все знают по СМИ, родилась в 30-х годах XX века. Из большого массива информации выбрали ту, которую легко представить людям. Там не нужно ничего определять, потому что Солнце в те же даты каждый год оказывается в одном и том же знаке зодиака, — пояснила астролог.

По ее словам, астрология в СМИ и индивидуальная консультация отличаются так же, как ресторан высокой кухни и ресторан быстрого питания. Слово обозначения может быть одним и тем же, но качество будет разное.

Видео опубликовано на YouTube.

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мнениеастрологияВасилиса Володина
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