Астролог предупредила, чего следует опасаться в конце марта

Фото: instagram.com/vasilisa.volodina

Астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала о главных астрологических показателях недели с 22 по 28 марта и объяснила, какое влияние они окажут на нашу жизнь.

Как сообщила Володина в своем Instagram, в последнюю полную неделю марта Солнце усилится и перейдет в новый знак — Овна, тогда как Венера ослабит свое влияние, а «Меркурий с Марсом затевают драку между энергиями Рыб и Близнецов».

Это означает, что на наступающей неделе эмоции будут пылать ярко, однако послужат самолюбию, а не мировой гармонии. В связи с этим будет легко пожертвовать чувствами ради личных планов и эгоизма, хотя иногда это неплохо, отметила астролог.

Специалист рекомендует женщинам проявить осторожность, так как велик риск наткнуться на мошенников. Автомобилистам эксперт советует быть внимательнее на дорогах.

В целом ожидается нервная и конфликтная неделя: чужие несобранность и безответственность будут очень нервировать, а личная расхлябанность доведет до белого каления близких. Володина призвала не питать ложного оптимизма.

Ранее Василиса Володина назвала даты рождения людей, которым скоро будет легче похудеть.

Читайте также: «Прирожденная хищница»: названы пять самых опасных знаков зодиака среди женщин